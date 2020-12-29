29.12.2020 14:15

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 30 декабря

В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +3...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном и стабильном состоянии. Слабые возмущения геомагнитного поля не повлияют на самочувствие людей.



Народные приметы. По наблюдениям наших предков, если в этот день был иней, то через неделю следовало ожидать теплой погоды.



Какая погода 30 декабря, таков и май.



В старину была традиция в эту ночь жечь огромные костры и приговаривать: «Разгони, Огонь, потемь, постращай стужу…». Таким образом люди надеялись умягчить зиму, чтобы морозы ослабли.