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29.12.2020  14:15   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 30 декабря

В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +3...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном и стабильном состоянии. Слабые возмущения геомагнитного поля не повлияют на самочувствие людей.

Народные приметы. По наблюдениям наших предков, если в этот день был иней, то через неделю следовало ожидать теплой погоды.

Какая погода 30 декабря, таков и май.

В старину была традиция в эту ночь жечь огромные костры и приговаривать: «Разгони, Огонь, потемь, постращай стужу…». Таким образом люди надеялись умягчить зиму, чтобы морозы ослабли.

Тэги:  погода, прогноз погоды, декабрь, харьков
 
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