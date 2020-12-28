28.12.2020 15:13

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 29 декабря – РЕДПОСТ

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...-1°C (ощущается как -10°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+3°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0...-2°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном и стабильном состоянии. Слабые возмущения геомагнитного поля не повлияют на самочувствие людей.



Народные приметы. Наши предки заметили, что иней в этот день предвещает теплые святки (7 января), и говорили: «а если иней рясный, то Ананий (30 декабря) будет ясным».



Если в этот день будет морозная погода, то она продержится до Крещения (19 января).



Согласно народным наблюдениям, погода 29 декабря указывает на погоду грядущего апреля.