Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 29 декабря – РЕДПОСТ

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...-1°C (ощущается как -10°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...+3°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0...-2°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном и стабильном состоянии. Слабые возмущения геомагнитного поля не повлияют на самочувствие людей.
Народные приметы. Наши предки заметили, что иней в этот день предвещает теплые святки (7 января), и говорили: «а если иней рясный, то Ананий (30 декабря) будет ясным».
Если в этот день будет морозная погода, то она продержится до Крещения (19 января).
Согласно народным наблюдениям, погода 29 декабря указывает на погоду грядущего апреля.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Главное – не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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