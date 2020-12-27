Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 28 декабря – РЕДПОСТ

Весь день в Харькове будет облачным. Небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха -4°...-2°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится в стабильном состоянии. Магнитные бури не произойдут.
Народные приметы. Какая погода сеголня, такой будет и погода в марте.
Если днём 28 декабря сильный мороз, а к вечеру вдруг потеплело - стужа ещё впереди.
Ветер подул с северной стороны – к сильным морозам.
Если утром громко пищат синицы, кошка ищет тепла или в одном гнезде собрались несколько белок – скоро ударит мороз.
Иней на ветвях деревьев сулит хороший урожай овса.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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