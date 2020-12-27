27.12.2020 13:09

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 28 декабря – РЕДПОСТ

Весь день в Харькове будет облачным. Небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха -4°...-2°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера находится в стабильном состоянии. Магнитные бури не произойдут.



Народные приметы. Какая погода сеголня, такой будет и погода в марте.



Если днём 28 декабря сильный мороз, а к вечеру вдруг потеплело - стужа ещё впереди.



Ветер подул с северной стороны – к сильным морозам.



Если утром громко пищат синицы, кошка ищет тепла или в одном гнезде собрались несколько белок – скоро ударит мороз.



Иней на ветвях деревьев сулит хороший урожай овса.