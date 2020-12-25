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25.12.2020  07:08   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные - РЕДПОСТ

На католическое Рождество в Харькове будет тепло и мокро.


// РЕДПОСТ

В пятницу, 25 декабря, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня. Утром ожидается сильный снег, во второй половине дня - дождь со снегом, которому на смену придет сильный дождь. Местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0°...-5°С, днем около 0°...+5°С (температура комфорта -1°С).

В субботу, 26 декабря, облачная погода продержится весь день. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток 0°...+5°С (температура комфорта 0°С).

В воскресенье, 27 декабря, пасмурное утро сменится в Харькове ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-6°С, днем -3°...+2°С (температура комфорта -1°С).

Вероятность магнитных бурь: 10%. Магнитосфера постепенно возвращается в стабильное, спокойное состояния. Магнитные бури не произойдут, однако небольшие возмущения геомагнитного поля в пятницу могут вызвать недомогания, особенно у метеозависимых людей.

Тэги:  погода, прогноз погоды, декабрь, харьков
 
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