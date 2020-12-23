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23.12.2020  14:37   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 24 декабря – РЕДПОСТ

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 33%. Температура воздуха -5°...-4°C (ощущается как -10°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 32%. Температура воздуха -3°...-2°C (ощущается как -8°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -8°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 30%. Согласно прогнозам синоптиков, Землю накроют небольшие геомагнитные возмущения. Самые опасные часы суток - раннее утро. По возможности, сегодня следует отложить в сторону важные дела и как следует позаботиться о своем здоровье.

Народные приметы. Погоду 24 декабря определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.

У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы «прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы».

Существовал и ещё один обычай. В этот день загадывали желание, а после отламывали веточку яблони. Ее приносили в дом и ставили в воду. Если к рождеству ветка распускалась, то это означало, что загаданное желание сбудется. Если ветка еще и зацветала, то это сулило неожиданную радость.

Тэги:  погода, прогноз погоды, декабрь, харьков
 
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