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22.12.2020  15:16   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 23 декабря – РЕДПОСТ

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -6°...-5°C (ощущается как -11°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5...-6°C (ощущается как -10°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 20%. Во второй половине дня активность Солнца хоть и повысится, но магнитные бури не произойдут. Тем не менее метеозависимым людям нужно быть внимательными к своему самочувствию.

Народные приметы. Если стоит ясная погода, то скоро ударят морозы.

Снег ветром легко разносится – лето будет без дождей.

Белые облака, плывущие по небу предвещают скорое похолодание.

Если в этот день идет дождь, то в старину считали, что и вся весна будет такой же дождливой.

Если вечером вокруг солнца или луны виднеются кольца, то вскоре ожидается обильный снегопад.

Звезды на ночном небе стали мерцать – скоро начнется стужа. Если звезды начали ярко гореть, то вскоре ударят морозы. Если ночные звезды кажутся маленькими, то скоро начнется снегопад.

Тэги:  погода, прогноз погоды, декабрь, харьков
 
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