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20.12.2020  14:42   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 21 декабря – РЕДПОСТ

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -3°...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -5°...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -5...-7°C (ощущается как -10°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Синоптики предупреждают, что будут наблюдаться серьезные возмущения геомагнитного поля. Метеозависимым людям следует быть осторожными.

Народные приметы. Если в этот день стоит морозная погода, то быть зиме мягкой, но снежной.

Если на улице завывает вьюга или пошел снегопад, то лето будет дождливым.

Если воробьи начали строить гнезда и таскать разные ветки и мусор - через 2-3 дня ударят лютые морозы.

Если синицы и другие птицы стали искать укрытие и под крышей прятаться, то вскоре разразится метель.

Если с утра синицы наперебой зачирикали, то ночь будет морозной.

Наши предки приметили, если деревья в инее , будет богатый урожай фруктов. На хороший урожай указывал и снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья.

Тэги:  погода, прогноз погоды, декабрь, харьков
 
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