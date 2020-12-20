20.12.2020 14:42

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 21 декабря – РЕДПОСТ

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.



//Facebook

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -3°...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -5°...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -5...-7°C (ощущается как -10°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 15%. Синоптики предупреждают, что будут наблюдаться серьезные возмущения геомагнитного поля. Метеозависимым людям следует быть осторожными.



Народные приметы. Если в этот день стоит морозная погода, то быть зиме мягкой, но снежной.



Если на улице завывает вьюга или пошел снегопад, то лето будет дождливым.



Если воробьи начали строить гнезда и таскать разные ветки и мусор - через 2-3 дня ударят лютые морозы.



Если синицы и другие птицы стали искать укрытие и под крышей прятаться, то вскоре разразится метель.



Если с утра синицы наперебой зачирикали, то ночь будет морозной.



Наши предки приметили, если деревья в инее , будет богатый урожай фруктов. На хороший урожай указывал и снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья.