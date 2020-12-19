Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные - РЕДПОСТ

Перед новым витком похолодания погода на выходных будет теплой и малоснежной.
В субботу, 19 декабря, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой снег. Днем небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2°...-4°С, днем около 0° (температура комфорта -3°С).
В воскресенье, 20 декабря, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой снег. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. Местами гололед, туман. На дорогах гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-6°С, днем -3°...+2°С (температура комфорта -1°С).
Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода будет в стабильном состоянии, а геомагнитных возмущений не предвидится. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют, и, значит, у метеозависимых людей нет ни малейших основания волноваться за свое здоровье.
Cтарайтесь сдерживать внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть. D денежных же делах будьте особенно осторожны.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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