Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 18 декабря – РЕДПОСТ

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера по-прежнему находится в спокойном состоянии, не провоцируя геомагнитное поле на происхождение магнитных бурь.
Народные приметы. В этот день все ещё наблюдали за дымом: если он столбом — к морозу; если без ветра бьет к земле — надо ждать снега.
А если дул сильный ветер, такого же ветра следовало ожидать в течение всей оставшейся части месяца. Также после Петрова дня (12 июля) и до конца июля также следовало ожидать сильного ветра.
Снег начал неравномерно подтаивать (с просветами), то в скором времени наступит оттепель.
Дым волоком тянется – будет ненастье.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
влажность:
давление:
ветер: