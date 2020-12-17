17.12.2020 14:37

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 18 декабря – РЕДПОСТ

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.



Фото: Василий Голосный

Утром пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера по-прежнему находится в спокойном состоянии, не провоцируя геомагнитное поле на происхождение магнитных бурь.



Народные приметы. В этот день все ещё наблюдали за дымом: если он столбом — к морозу; если без ветра бьет к земле — надо ждать снега.



А если дул сильный ветер, такого же ветра следовало ожидать в течение всей оставшейся части месяца. Также после Петрова дня (12 июля) и до конца июля также следовало ожидать сильного ветра.



Снег начал неравномерно подтаивать (с просветами), то в скором времени наступит оттепель.



Дым волоком тянется – будет ненастье.