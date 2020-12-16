Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 17 декабря – РЕДПОСТ

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается стабильная и благоприятная космическая погода, магнитосфера находится в спокойном состоянии, магнитных бурь не будет.
Народные приметы. Люди выходили взглянуть на дым из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом идет – постоят морозы, если к земле прибивается – скоро оттепель.
Вечерний закат зацвел красными красками – будет морозный и ясный день. А если закат заволокли облака - будет снегопад.
Небо звездное – к холодам, слепое – к теплу.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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