16.12.2020 14:06

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 17 декабря – РЕДПОСТ

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.



//Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается стабильная и благоприятная космическая погода, магнитосфера находится в спокойном состоянии, магнитных бурь не будет.



Народные приметы. Люди выходили взглянуть на дым из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом идет – постоят морозы, если к земле прибивается – скоро оттепель.



Вечерний закат зацвел красными красками – будет морозный и ясный день. А если закат заволокли облака - будет снегопад.



Небо звездное – к холодам, слепое – к теплу.