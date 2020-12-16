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16.12.2020  14:06   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 17 декабря – РЕДПОСТ

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается стабильная и благоприятная космическая погода, магнитосфера находится в спокойном состоянии, магнитных бурь не будет.

Народные приметы. Люди выходили взглянуть на дым из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом идет – постоят морозы, если к земле прибивается – скоро оттепель.

Вечерний закат зацвел красными красками – будет морозный и ясный день. А если закат заволокли облака - будет снегопад.

Небо звездное – к холодам, слепое – к теплу.

Тэги:  погода, прогноз погоды, декабрь, харьков
 
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