15.12.2020 14:22

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 16 декабря – РЕДПОСТ

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-2°C (ощущается как -4°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -3°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, не провоцируя геомагнитное поле на происхождение магнитных бурь.



Народные приметы. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.



Если в эту ночь луна меняется, то днем будет тепло.



Под окнами зачирикал снегирь – скоро наступит оттепель.



Для этого дня есть интересная примета: если снег падает на талую землю, то следующий год будет трудным, а на мёрзлую — легче.