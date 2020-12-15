Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 16 декабря – РЕДПОСТ

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-2°C (ощущается как -4°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -3°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, не провоцируя геомагнитное поле на происхождение магнитных бурь.
Народные приметы. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.
Если в эту ночь луна меняется, то днем будет тепло.
Под окнами зачирикал снегирь – скоро наступит оттепель.
Для этого дня есть интересная примета: если снег падает на талую землю, то следующий год будет трудным, а на мёрзлую — легче.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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