14.12.2020 14:16

Гололед продолжается: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 15 декабря – РЕДПОСТ

Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня – дождь, мокрый снег, снег. Гололед, туман, видимость 200-500 м, днем налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 84%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 87%. Температура воздуха -3°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 61%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут наблюдаться только небольшие геомагнитные колебания. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют.



Народные приметы. Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются — значит быть метели, а если выравниваются — жди ясной погоды.



Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.



Если стоит плохая погода, то такой она и останется вплоть до 30 января.



Если на ночном небе звезды ярко светят – будет мороз.



Если вокруг луны появился темный круг – будет метель.



Наши предки в этот день наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом.