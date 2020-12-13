13.12.2020 14:20

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 14 декабря

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 47%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха -2°...+3°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 37%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера остается в спокойном состоянии. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о своем здоровье.



Народные приметы. Если ветер с юго-западного переходил на западный или северо-западный, ждали усиления морозов.



Если на ночном небе звезды переливаются, то вскоре закружит вьюга.



Если ночное небо усыпано звездами, то на следующий день ударит лютый мороз.