Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 14 декабря

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Утром пасмурно, вероятность осадков 47%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 49%. Температура воздуха -2°...+3°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 37%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера остается в спокойном состоянии. Метеозависимые люди могут не беспокоиться о своем здоровье.
Народные приметы. Если ветер с юго-западного переходил на западный или северо-западный, ждали усиления морозов.
Если на ночном небе звезды переливаются, то вскоре закружит вьюга.
Если ночное небо усыпано звездами, то на следующий день ударит лютый мороз.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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