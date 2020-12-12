12.12.2020 07:19

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные - РЕДПОСТ

Синоптики обещают небольшие осадки – то снег, то дождь. Опасайтесь гололеда.



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В субботу, 12 декабря, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег и дождь, местами гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6°...-8°С, днем 0°...-2°С (температура комфорта -8°С).



В воскресенье, 13 декабря, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь и мокрый снег, местами гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4°...+1°С, днем -2°...+3°С (температура комфорта -7°С).



Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода будет в стабильном состоянии, а геомагнитных возмущений не предвидится. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют, и, значит, у метеозависимых людей нет ни малейших основания волноваться за свое здоровье.