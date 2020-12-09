09.12.2020 14:25

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 10 декабря – РЕДПОСТ

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. На дорогах местами гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -7°...-4°C (ощущается как -11°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 30%. Будет наблюдаться значительное повышение солнечной активности. Утром ожидается магнитная буря. Поэтому метеозависимым людям следует быть осторожными.





Народные приметы. Заря окрашена в ярко-красный цвет – в ближайшее время погода будет ветреной.



Если печной дым стелется по земле, то будет оттепель, а если столбом вверх идет, то будут морозы.



Предсказателем погоды в этот день для наших предков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта пятнами, зиму в наступающем году следует ждать мягкую.



10 декабря (по старому стилю – 27 ноября) отмечается праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов – иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамением». От Знамения наши предки всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду. Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер. Верили в то, что если на рассвете этого дня встать лицом к северному ветру, то он унесет с собой все беды и печали.