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08.12.2020  14:40   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 9 декабря – РЕДПОСТ

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -7°...-4°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -12°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи сообщают о благоприятной космической погоде. Солнечная активность не изменилась, соответственно, магнитосфера находится в стабильном состоянии. Магнитные бури сегодня не произойдут.

Народные приметы. В народе этот день назывался Егорий Зимний, Юрий Холодный.

Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодце. Если ни плеска, ни шороха из колодца слышно не было — ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь — это предвещало вьюги и бураны.

По Егорьеву дню определяли и будущий урожай: «Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего — будет трава».

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, декабрь
 
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