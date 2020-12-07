07.12.2020 14:23

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 8 декабря (РЕДПОСТ)

Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.



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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -10°...-6°C (ощущается как -13°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...-4°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -12°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Магнитных бурь не ожидается.



Народные приметы. Снегопад предвещает дождливое лето в будущем году.



8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. В народе этот день называется Климентьевым: «В день святого Климента зима клин клином вышибает» — с этого времени наступает пора сильных морозов.



На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.



Впрочем, если 8 декабря петухи запели рано, это предвещало скорую оттепель.