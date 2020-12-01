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01.12.2020  14:54   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 2 декабря (РЕДПОСТ)

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха -3°...-2°C (ощущается как -3°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха -2°...0°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Синоптики сообщают, что в первой половине суток ожидаются незначительные геомагнитные колебания. Однако магнитных бурь не произойдет. Но метеозависимым людям стоит все же поберечь себя.

Народные приметы. Ясный день – к морозам, пасмурный – к теплу.

Сильный ветер и снег весь день предвещают долгую зиму и холодную весну.

Вечернее небо розовое, даже багряное — будет снегопад.

О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
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