Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 2 декабря (РЕДПОСТ)

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха -3°...-2°C (ощущается как -3°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха -2°...0°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 15%. Синоптики сообщают, что в первой половине суток ожидаются незначительные геомагнитные колебания. Однако магнитных бурь не произойдет. Но метеозависимым людям стоит все же поберечь себя.
Народные приметы. Ясный день – к морозам, пасмурный – к теплу.
Сильный ветер и снег весь день предвещают долгую зиму и холодную весну.
Вечернее небо розовое, даже багряное — будет снегопад.
О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.
То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, сосредоточтечь на решении одной, зато самой важной задачи.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.
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