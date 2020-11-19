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19.11.2020  15:08   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 20 ноября (РЕДПОСТ)

На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...0°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -3°C). Вечер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты обещают благоприятную космическую погоду. Незначительные геомагнитные колебания не вызовут магнитные бури. Поэтому метеозависимые люди могут не переживать о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.

Народные приметы. В этот день наблюдается устойчивое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы.

20 ноября почитается память святого Феодота Корчемника. В народе святого называли Федот-ледостав, и говорили: «Святой Федот лед ведет».

В это же время начинался гололед и ходить нужно было осторожно. «Федот лед на лоб наведет», — шутили по этому поводу.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
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