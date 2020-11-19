Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 20 ноября (РЕДПОСТ)

На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...0°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -3°C). Вечер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты обещают благоприятную космическую погоду. Незначительные геомагнитные колебания не вызовут магнитные бури. Поэтому метеозависимые люди могут не переживать о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.
Народные приметы. В этот день наблюдается устойчивое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы.
20 ноября почитается память святого Феодота Корчемника. В народе святого называли Федот-ледостав, и говорили: «Святой Федот лед ведет».
В это же время начинался гололед и ходить нужно было осторожно. «Федот лед на лоб наведет», — шутили по этому поводу.
Тяга к приключениям способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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