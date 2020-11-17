Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 18 ноября (РЕДПОСТ)

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...-3°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -7°C). Вечер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 768 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 768 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода без магнитных бурь. Активность Солнца не окажет негативного влияния на здоровье метеозависимых людей.
Народные приметы. В этот день прогноз погоды определяли так: если стелется туман — будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовиться к морозу.
Если дует ветер с севера, а на небе нет облаков, то вскоре похолодает.
Дымка покрыла луну – к долгому ненастью.
Снег в этот ден обещает снежную зиму. А если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычного.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна.
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