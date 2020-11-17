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17.11.2020  14:29   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 18 ноября (РЕДПОСТ)

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...-3°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -7°C). Вечер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода без магнитных бурь. Активность Солнца не окажет негативного влияния на здоровье метеозависимых людей.

Народные приметы. В этот день прогноз погоды определяли так: если стелется туман — будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовиться к морозу.

Если дует ветер с севера, а на небе нет облаков, то вскоре похолодает.

Дымка покрыла луну – к долгому ненастью.

Снег в этот ден обещает снежную зиму. А если ива покрылась инеем, то зима будет длиннее обычного.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
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