17.11.2020 07:22

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 17 ноября (РЕДПОСТ)

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах – гололед. Ожидается снижение температуры вследствие поступления арктического воздуха с востока.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -4°...-3°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -7°C). Вечер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты прогнозируют благоприятную космическую погоду, несмотря на несущественные изменения в показателях солнечной активности. Периодические возмущения геомагнитного поля не повлияют на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. Если солнце окружено белыми кругами, то вскоре закружит снежная буря.



Наши предки приметили, если 17 ноября снега надует, то в следующем году хлеба прибудет.



Также обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.