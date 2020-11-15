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15.11.2020  14:19   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 16 ноября (РЕДПОСТ)

В Харькове облачная погода продержится весь день. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 17%. Температура воздуха -5°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха -4°...+1°C (ощущается как -1°C). Вечер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеозависимым людям можно не переживать о самочувствии. Синоптики прогнозируют, что магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии.

Народные приметы. В прежние времена приметили, что с этого дня начинался ледостав. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы.

Если облака летят низко – будет холод.

Вечером 16 ноября ударил мороз – зима будет достаточно теплой и без существенных перепадов температур.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
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