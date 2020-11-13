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13.11.2020  14:15   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.


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В субботу, 14 ноября, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5°...-7°С, днем 0°...+2°С (температура комфорта 0°С).

В воскресенье, 15 ноября, солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4°...+1°С, днем 0°...+5°С (температура комфорта +3°С).

Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь не прогнозируют.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
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