Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
В субботу, 14 ноября, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5°...-7°С, днем 0°...+2°С (температура комфорта 0°С).
В воскресенье, 15 ноября, солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4°...+1°С, днем 0°...+5°С (температура комфорта +3°С).
Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь не прогнозируют.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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