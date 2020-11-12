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12.11.2020  14:27   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 13 ноября (РЕДПОСТ)

Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.


Фото: Василий Голосный

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +3°C). Вечер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1...-2°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Nак как состояние магнитосферы находится в стабильном состоянии, синоптики прогнозируют лишь незначительные возмущения геомагнитных полей. Магнитных бурь не предвидится.

Народные приметы. Если днем стоит теплая погода, то в ближайшие 2-3 дня будет сильный ветер.

Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит — скоро зима будет.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
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