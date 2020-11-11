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11.11.2020  13:44   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 12 ноября (РЕДПОСТ)

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +3°C). Вечер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1...0°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнечная активность, хоть и меняется ежесуточно, не дает никаких серьезных поводов для переживаний. Магнитосфера находится в спокойном, стабильном состоянии, а магнитные бури не произойдут.

Народные приметы. Этот день считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник. Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов — жди больших холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, ноябрь
 
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