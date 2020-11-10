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10.11.2020  14:03   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 11 ноября

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.


// РЕДПОСТ

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как +3°C). Вечер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют в течение дня незначительные геомагнитные возмущения. У метеозависимых людей нет повода для беспокойства за свое здоровье.

Народные приметы. Если 11 ноября «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
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