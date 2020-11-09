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09.11.2020  14:29   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 10 ноября (РЕДПОСТ)

Под влиянием мощного антициклона, который сформируется над Скандинавским полуостровом и странами Балтии, с 10 ноября на Харьковщину придет похолодание. Зато осадков не будет.


// РЕДПОСТ

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+7°C (ощущается как +2°C). Вечер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Как сообщают синоптики, ожидается благоприятная космическая погода. Небольшие возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.

Народные приметы. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков, похолодание
 
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