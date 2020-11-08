Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 9 ноября (РЕДПОСТ)

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки. Туман.
Утром пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +7°...+8°C (ощущается как +8°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха +9°...+10°C (ощущается как +10°C). Вечер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +8...+6°C (ощущается как +6°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитные бури не произойдут. Магнитосфера находится в спокойном состоянии, периодически провоцируя возмущения геомагнитного поля, которые на самочувствие метеозависимых людей не повлияют.
Народные приметы. С этого времени начинает по ночам замерзать вода. В старину говорили: «Сядет осень на бугор, обоймет колени – упадет в ее подол последний лист осенний».
Наши предки приметили, если у зайца шерсть побелела – зима близко.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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