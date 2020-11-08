Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 9 ноября (РЕДПОСТ)
08.11.2020  15:59   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 9 ноября (РЕДПОСТ)

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки. Туман.


// Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +7°...+8°C (ощущается как +8°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха +9°...+10°C (ощущается как +10°C). Вечер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +8...+6°C (ощущается как +6°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитные бури не произойдут. Магнитосфера находится в спокойном состоянии, периодически провоцируя возмущения геомагнитного поля, которые на самочувствие метеозависимых людей не повлияют.

Народные приметы. С этого времени начинает по ночам замерзать вода. В старину говорили: «Сядет осень на бугор, обоймет колени – упадет в ее подол последний лист осенний».

Наши предки приметили, если у зайца шерсть побелела – зима близко.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ) 06.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 6 ноября (РЕДПОСТ) 05.11 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 5 ноября (РЕДПОСТ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 