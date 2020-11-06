Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Выходные будут пасмурными и прохладными.
В субботу, 7 ноября, почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+5°С, днем +8°...+10°С (температура комфорта +8°С).
В воскресенье, 8 ноября, уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+5°С, днем +6°...+11°С (температура комфорта +6°С).
Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь не прогнозируют.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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