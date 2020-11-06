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06.11.2020  15:23   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Выходные будут пасмурными и прохладными.


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В субботу, 7 ноября, почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+5°С, днем +8°...+10°С (температура комфорта +8°С).

В воскресенье, 8 ноября, уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+5°С, днем +6°...+11°С (температура комфорта +6°С).

Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь не прогнозируют.

Тэги:  погода, прогноз погоды, октябрь, туман, харьков
 
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