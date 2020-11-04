04.11.2020 14:39

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 5 ноября (РЕДПОСТ)

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +7°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +11°C). Вечер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9...+8°C (ощущается как +8°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеозависмые люди могут не беспокоиться о собственном здоровье. В течение всего дня будут заметны лишь слабые возмущения геомагнитного поля, которые не спровоцируют магнитных бурь.



Народные приметы. 5 ноября справляли последние осенины — проводы осени.



Как подмечали наши предки, в этот день падал второй снег.



Если он был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето — урожайным.



«Снега надует — хлеба прибудет», — говорили в народе.



Если же выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.