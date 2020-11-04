Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 5 ноября (РЕДПОСТ)

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
Утром пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +7°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +11°C). Вечер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9...+8°C (ощущается как +8°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеозависмые люди могут не беспокоиться о собственном здоровье. В течение всего дня будут заметны лишь слабые возмущения геомагнитного поля, которые не спровоцируют магнитных бурь.
Народные приметы. 5 ноября справляли последние осенины — проводы осени.
Как подмечали наши предки, в этот день падал второй снег.
Если он был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето — урожайным.
«Снега надует — хлеба прибудет», — говорили в народе.
Если же выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.
День обещает долгожданные спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200–500 м.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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