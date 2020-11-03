Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 4 ноября (РЕДПОСТ)

Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+11°C (ощущается как +7°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +13°C). Вечер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9...+8°C (ощущается как +12°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики сообщают, о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы будет низкой.
Народные приметы. 4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Происходит перелом погоды.
Если на Казанскую день начнется туманом — теплу быть, а если ясный день — жди похолодания.
Если «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».
Если этот день прошел без дождя, то следующий год будет трудным.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без существенных осадков.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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