Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 3 ноября (РЕДПОСТ)

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью и утром слабый туман.
Утром пасмурно, вероятность осадков 60%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +9°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +11°C). Вечер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +10...+7°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. 3 ноября не произойдет магнитных бурь. В течение всего дня будут происходить только небольшие геомагнитные колебания, которые не скажутся на самочувствии даже метеозависимых людей.
Народные приметы. Наши предки приметили: если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода — это признак скорого быстрого понижения температуры.
Если вечером тихо и ясно, то следующий день будет хорошим.
Алый закат, а затем еще и ясное звездное небо – следует ждать мороза и ясной погоды.
Если к 3 ноября не все листья упали с деревьев, то зима будет холодной.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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