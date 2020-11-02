02.11.2020 14:29

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 3 ноября (РЕДПОСТ)

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью и утром слабый туман.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 60%. Температура воздуха +8°...+10°C (ощущается как +9°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +11°C). Вечер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +10...+7°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. 3 ноября не произойдет магнитных бурь. В течение всего дня будут происходить только небольшие геомагнитные колебания, которые не скажутся на самочувствии даже метеозависимых людей.



Народные приметы. Наши предки приметили: если 3 ноября стоит ясная безоблачная погода — это признак скорого быстрого понижения температуры.



Если вечером тихо и ясно, то следующий день будет хорошим.



Алый закат, а затем еще и ясное звездное небо – следует ждать мороза и ясной погоды.



Если к 3 ноября не все листья упали с деревьев, то зима будет холодной.