30.10.2020 14:22

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Октябрь прощается с нами дождем, который будет идти все выходные.



Фото: Василий Голосный

В субботу, 31 октября, на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой дождь. Весь день будет идти мелкий дождь, который к вечеру может усилиться. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7°...+9°С, днем +10°...+12°С (температура комфорта +12°С).



В воскресенье, 1 ноября, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью дождь, местами значительный. Также дождь будет идти почти весь день. Утром он достигнет наибольшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится. Ветер ночью северо-восточный, 7-12 м/с; днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5°...+10°С, днем +9°...+14°С (температура комфорта +14°С).



Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь не прогнозируют.