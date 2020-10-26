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26.10.2020  15:43   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 27 октября (РЕДПОСТ)

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.


Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +7°...+12°C (ощущается как +8°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +13°...+14°C (ощущается как +14°C). Вечер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+8°C (ощущается как +12°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. В течение всего дня будет наблюдаться небольшие геомагнитные колебания. Но магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию.

Народные приметы. В эти дни наступало предзимнее время, когда осень подходит к концу, а зима все еще не наступила, что значит – сырая погода, сильная грязь от дождей или первого снега, а соответственно и бездорожье.

Поэтому этому дню дали неласковое прозвище — Грязнуха. «На Грязнуху не бывает сухо», — говорили в народе.

Если было сыро и грязно на дворе, то считалось, что до настоящей зимы остается 4 недели.

Если в этот день сухо и ветрено – в следующем году лето будет сухое и не особенно урожайное, а коли дождь и тихо – урожай будет богатый.

Тэги:  погода, прогноз погоды, октябрь, туман, харьков
 
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