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23.10.2020  15:16   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.


// РЕДПОСТ

В субботу, 24 октября, весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8°...+10°С, днем +14°...+16°С (температура комфорта +16°С).

В воскресенье, 25 октября, погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6°...+11°С, днем +12°...+17°С (температура комфорта +16°С).

Вероятность магнитных бурь: 20%. Солнечная активность снизится. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье метеозависимых людей.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, октябрь, туман
 
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