22.10.2020 14:29

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 23 октября (РЕДПОСТ)

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+17°C (ощущается как +18°C). Вечер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+13°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 30%. Будет наблюдаться значительное повышение солнечной активности. Утром ожидается слабая магнитная буря. Поэтому метеозависимым людям следует быть осторожными.



Народные приметы. В этот день наши предки наблюдали за месяцем – его рога погоду предсказывали: «рога месяца указывают в ту сторону, откуда быть ветрам». Если рога на север – быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг – скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).