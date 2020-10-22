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22.10.2020  14:29   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 23 октября (РЕДПОСТ)

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.


Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+17°C (ощущается как +18°C). Вечер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+13°C (ощущается как +17°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 30%. Будет наблюдаться значительное повышение солнечной активности. Утром ожидается слабая магнитная буря. Поэтому метеозависимым людям следует быть осторожными.

Народные приметы. В этот день наши предки наблюдали за месяцем – его рога погоду предсказывали: «рога месяца указывают в ту сторону, откуда быть ветрам». Если рога на север – быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг – скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).

Тэги:  погода, прогноз погоды, октябрь, туман, харьков
 
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