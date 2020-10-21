21.10.2020 15:15

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 22 октября (РЕДПОСТ)

Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+8°C (ощущается как +9°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+15°C (ощущается как +14°C). Вечер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +12°...+10°C (ощущается как +12°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 30%. Около шести часов утра ожидается умеренная магнитная буря. Поэтому метеозависимым людям следует быть максимально внимательными к собственному самочувствию.



Народные приметы. Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах - следующее лето будет сухим.