Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 20 октября (РЕДПОСТ)

На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+4°C (ощущается как +4°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +10°C). Вечер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+7°C (ощущается как +8°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют. На протяжении всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания.
Народные приметы. Если стоит хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.
Если луна мутная и бледная, то скоро выпадет снег и стукнет мороз.
20 октября отмечается день памяти святого Сергия. В народе этот день называли Сергий Зимний или Зазимки, и говорили: «Сергий зиму начинает».
Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает.
Если земля в этот день снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима «встанет на ноги».
Звезды предупреждают: не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений. На этой почве сегодня легко может разгореться конфликт.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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