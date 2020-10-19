19.10.2020 15:31

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 20 октября (РЕДПОСТ)

На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.



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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+4°C (ощущается как +4°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +10°C). Вечер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+7°C (ощущается как +8°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют. На протяжении всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания.



Народные приметы. Если стоит хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.



Если луна мутная и бледная, то скоро выпадет снег и стукнет мороз.



20 октября отмечается день памяти святого Сергия. В народе этот день называли Сергий Зимний или Зазимки, и говорили: «Сергий зиму начинает».



Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает.



Если земля в этот день снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима «встанет на ноги».