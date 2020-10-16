Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
В субботу, 17 октября, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10°...+12°С, днем +17°...+19°С (температура комфорта +21°С).
В воскресенье, 18 октября, утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Ночью, возможно, пройдет сильный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9°...+14°С, днем +13°...+18°С (температура комфорта +17°С).
Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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