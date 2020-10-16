16.10.2020 16:14

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.



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В субботу, 17 октября, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с; днем южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10°...+12°С, днем +17°...+19°С (температура комфорта +21°С).



В воскресенье, 18 октября, утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Ночью, возможно, пройдет сильный дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9°...+14°С, днем +13°...+18°С (температура комфорта +17°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.