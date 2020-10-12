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12.10.2020  14:41   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 13 октября (РЕДПОСТ)

Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+23°C (ощущается как +23°C). Вечер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+17°C (ощущается как +22°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.

Народные приметы. Если месяц на небе в туманной дымке, то скоро начнется ненастье.

В этот день наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, значит будет ранняя и холодная зима.

Если береза и липа скинули почти все листья, то следующий год будет урожайным.

Тэги:  погода, прогноз погоды, октсбрь, туман, харьков
 
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