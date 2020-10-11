Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 12 октября (РЕДПОСТ)
11.10.2020  15:27   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 12 октября (РЕДПОСТ)

Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до наступления вечера.


// Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 60%. Температура воздуха +17°...+20°C (ощущается как +22°C). Вечер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+15°C (ощущается как +18°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.

Народные приметы. Если утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, то несколько дней будет ясно.

Если к вечеру опустился туман, то в ближайшее время наступит тепло, а заморозков не будет.

Если на небе множество ярких звезд, значит осенью будет мало осадков, а следующий год будет урожайным.

В лесу выросли поздние грибы – еще долго не будет снега.

Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.10 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ) 09.10 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 9 октября (РЕДПОСТ) 08.10 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 8 октября (РЕДПОСТ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 