11.10.2020 15:27

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 12 октября (РЕДПОСТ)

Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до наступления вечера.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +13°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 60%. Температура воздуха +17°...+20°C (ощущается как +22°C). Вечер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+15°C (ощущается как +18°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.



Народные приметы. Если утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, то несколько дней будет ясно.



Если к вечеру опустился туман, то в ближайшее время наступит тепло, а заморозков не будет.



Если на небе множество ярких звезд, значит осенью будет мало осадков, а следующий год будет урожайным.



В лесу выросли поздние грибы – еще долго не будет снега.



Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны.