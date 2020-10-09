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09.10.2020  15:14   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

В выходные будет прохладнее, чем на неделе. Синоптики обещают небольшой дождь.


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В субботу, 10 октября, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5°...+7°С, днем +15°...+17°С (температура комфорта +16°С).

В воскресенье, 11 октября, с утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков, в середине дня может начаться мелкий дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7°...+12°С, днем +15°...+20°С (температура комфорта +17°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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