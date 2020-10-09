Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

В выходные будет прохладнее, чем на неделе. Синоптики обещают небольшой дождь.
В субботу, 10 октября, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5°...+7°С, днем +15°...+17°С (температура комфорта +16°С).
В воскресенье, 11 октября, с утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночь и утро пройдут без осадков, в середине дня может начаться мелкий дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7°...+12°С, днем +15°...+20°С (температура комфорта +17°С).
Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. Будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В выходные будет прохладнее, чем на неделе. Синоптики обещают небольшой дождь.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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