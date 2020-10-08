08.10.2020 14:45

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 9 октября (РЕДПОСТ)

В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+13°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+22°C (ощущается как +20°C). Вечер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+14°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.



Народные приметы. На закате небо окрашено в золотистый, желтый или розоватый цвет – погода будет хорошей.



Если солнце садится в белесоватую мутную тучу – будет ненастье.



9 октября отмечается день памяти апостола Иоанна Богослова. В народе приметили, если на Богослова – снег, то зима ляжет на Михайлов день (21 ноября).



Если дождь со снегом – с середины января и до середины февраля трижды стоит ждать сильных оттепелей.



Если солнечно и тепло – июль будет дождливым и холодным.