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08.10.2020  14:45   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 9 октября (РЕДПОСТ)

В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.


// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+13°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+22°C (ощущается как +20°C). Вечер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+14°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики обещают благоприятную космическую погоду без магнитных бурь. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.

Народные приметы.  На закате небо окрашено в золотистый, желтый или розоватый цвет – погода будет хорошей.

Если солнце садится в белесоватую мутную тучу – будет ненастье.

9 октября отмечается день памяти апостола Иоанна Богослова. В народе приметили, если на Богослова – снег, то зима ляжет на Михайлов день (21 ноября).

Если дождь со снегом – с середины января и до середины февраля трижды стоит ждать сильных оттепелей.

Если солнечно и тепло – июль будет дождливым и холодным.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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