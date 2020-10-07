07.10.2020 16:16

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 8 октября (РЕДПОСТ)

Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.



// РЕДПОСТ

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+14°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+21°C (ощущается как +21°C). Вечер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+14°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 25%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.



Народные приметы. 8 октября судили о приходе зимы. Если следующей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день (21 ноября), а если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же.



Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.