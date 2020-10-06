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06.10.2020  15:26   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 7 октября (РЕДПОСТ)

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.


Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+23°C (ощущается как +23°C). Вечер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+14°C (ощущается как +22°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.

Народные приметы. Ранний рассвет и яркое солнце предвещают скорую перемену погоды.

С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает «лошадиными шагами».

Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей - к теплой зиме и «хлебному» лету.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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