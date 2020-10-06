06.10.2020 15:26

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 7 октября (РЕДПОСТ)

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.



Фото: Василий Голосный

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+14°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+23°C (ощущается как +23°C). Вечер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+14°C (ощущается как +22°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.



Народные приметы. Ранний рассвет и яркое солнце предвещают скорую перемену погоды.



С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает «лошадиными шагами».



Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей - к теплой зиме и «хлебному» лету.