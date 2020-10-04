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04.10.2020  16:11   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 5 октября (РЕДПОСТ)

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.


// РЕДПОСТ

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+14°C (ощущается как +11°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +20°...+21°C (ощущается как +22°C). Вечер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+17°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 25%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Синоптики обещают, что будет благоприятная космическая погода. В течение всего дня будут происходить небольшие геомагнитные возмущения, которые не повлияют на здоровье даже метеозависимых людей.

Народные приметы. О том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по листьям.

Если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.

Если шишек на хвойных деревьях мало, значит зима будет теплой.

Осиновые листья ложатся лицевой стороной кверху – зимой будут лютые морозы, ложатся изнанкой кверху - зимой будет тепло.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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