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02.10.2020  16:09   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ)

Первые по-настоящему осенние выходные: прохладно, пасмурно и временами дожди.


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В субботу, 3 октября, до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+13°С, днем +19°...+21°С (температура комфорта +22°С).

В воскресенье, 4 октября, до обеда в Харькове продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7°...+12°С, днем +17°...+22°С (температура комфорта +21°С).

Вероятность магнитных бурь: 5%. Слабые возмущения геомагнитного поля не приведут к возникновению магнитных бурь.

Тэги:  погода, прогноз погоды, октябрь, харьков
 
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