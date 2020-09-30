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30.09.2020  14:15   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 1 октября (РЕДПОСТ)

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночной дождь к утру закончится. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером ожидается мелкий дождь.


// РЕДПОСТ

Утром пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха +12°...+13°C (ощущается как +16°C). Ветер восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +16°...+19°C (ощущается как +20°C). Вечер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +15°...+14°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 31%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Ситуация улучшается – магнитосфера успокивается. В первой половине суток ожидаются колебания геомагнитного фона, метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию.

Народные приметы. Если 1 октября журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза - «слякоть простоит».

Если сорняк высокий, значит зимой будет много снега.

Если на березе еще осталась листва, значит зима будет теплой и тихой.

Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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