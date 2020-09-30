Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 30 сентября (РЕДПОСТ)

В последний день сентября небо в Харькове будет покрыто облаками. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +15°...+16°C (ощущается как +16°C). Ветер восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +16°...+21°C (ощущается как +22°C). Вечер юго-восточный, 11 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 57%. Температура воздуха +21°...+18°C (ощущается как +22°C). Ветер юго-восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 30%. В начале суток ожидается умеренная магнитная буря. Поэтому метеозависимым людям следует быть максимально внимательными к собственному самочувствию.
Народные приметы. С этого времени уже могут быть первые заморозки в воздухе ниже 2 градусов мороза.
Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет позднее.
Удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
По инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировое сообщество отмечает Всемирный День Сердца.
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