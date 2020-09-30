30.09.2020 05:48

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 30 сентября (РЕДПОСТ)

В последний день сентября небо в Харькове будет покрыто облаками. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +15°...+16°C (ощущается как +16°C). Ветер восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +16°...+21°C (ощущается как +22°C). Вечер юго-восточный, 11 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 57%. Температура воздуха +21°...+18°C (ощущается как +22°C). Ветер юго-восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 30%. В начале суток ожидается умеренная магнитная буря. Поэтому метеозависимым людям следует быть максимально внимательными к собственному самочувствию.



Народные приметы. С этого времени уже могут быть первые заморозки в воздухе ниже 2 градусов мороза.



Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет позднее.