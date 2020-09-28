Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 29 сентября (РЕДПОСТ)
28.09.2020  15:01   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 29 сентября (РЕДПОСТ)

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.


// РЕДПОСТ

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+15°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +17°...+20°C (ощущается как +21°C). Вечер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +19°...+18°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 40%. В течение всего дня ожидаются геомагнитные возмущения, а с 6 до 9 утра произойдет слабая магнитная буря. Поэтому метеозависимым людям следует быть максимально внимательными к собственному здоровью.



Народные приметы. Чем теплее и суше 29 сентября, тем позднее наступит зима,  а сильных холодов можно не бояться. Гром обещает беснежную зиму.

Если в этот день на дворе можно увидеть много тенетника, а скворцы не спешат отлетать – осень будет сухой и «протяжливой».

Луна оказалась в кругу – быть сухому лету.

Если к утру ярко мерцают звезды, усиливается слышимость, дым стелется понизу – погода ухудшится.

Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода.

Если животное легло ко сну спиной к северу, то подует северный ветер, а если к югу – южный.

Тэги:  погода, прогноз погоды, сентябрь, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.09 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 28 сентября (РЕДПОСТ) 25.09 Погода Штормовое предупреждение: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ) 25.09 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 25 сентября (РЕДПОСТ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 