28.09.2020 15:01

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 29 сентября (РЕДПОСТ)

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.



// РЕДПОСТ

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+15°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +17°...+20°C (ощущается как +21°C). Вечер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +19°...+18°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 40%. В течение всего дня ожидаются геомагнитные возмущения, а с 6 до 9 утра произойдет слабая магнитная буря. Поэтому метеозависимым людям следует быть максимально внимательными к собственному здоровью.





Народные приметы. Чем теплее и суше 29 сентября, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться. Гром обещает беснежную зиму.



Если в этот день на дворе можно увидеть много тенетника, а скворцы не спешат отлетать – осень будет сухой и «протяжливой».



Луна оказалась в кругу – быть сухому лету.



Если к утру ярко мерцают звезды, усиливается слышимость, дым стелется понизу – погода ухудшится.



Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода.



Если животное легло ко сну спиной к северу, то подует северный ветер, а если к югу – южный.